Fußball: Brasilien gewann gegen Saudi-Arabien im Schongang

Riad (APA/sda) - Brasiliens Nationalteam hat gegen Saudi-Arabien im Schongang einen nicht hohen, aber diskussionslosen Auswärtssieg eingefahren. Beim 2:0 in Riad am Freitag erzielten Gabriel Jesus in der 43. Minute und Alex Sandro in der Nachspielzeit die Tore. Nationalcoach Tite verzichtete in seiner Startformation nur auf wenige Stammakteure. Mann des Spiels war Neymar, der beide Treffer vorbereitete.

In der 55. Minute traf der Superstar der „Selecao“ mit einem Distanzschuss außerdem die Außenstrange. Neymar zeigte auch sonst einige technische Feinheiten. Am kommenden Dienstag steht Brasilien mit dem Freundschaftsspiel gegen Argentinien in Jeddah (Saudi-Arabien) ein Prestigeduell bevor.