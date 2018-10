New York (APA) - Die Indizes an den US-Börsen hatten am Freitag einen starken Start hingelegt, gaben allerdings große Teile ihrer Gewinne im Verlauf ab, bevor sie im späten Handel wiederum sehr fest tendierten. Die hohen Vortagesverluste konnten jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden. Neben etwas überraschenden Konjunkturdaten lieferten Geschäftszahlen aus dem Sommerquartal für Impulse.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 287,16 Punkte oder 1,15 Prozent auf 25.339,99 Einheiten. Der S&P-500 Index gewann 38,76 Punkte oder 1,42 Prozent auf 2.767,13 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte 167,83 Einheiten oder 2,29 Prozent auf 7.496,89 Zähler zu.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Oktober überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel um 1,1 auf 99,0 Zähler, wie die Universität Michigan am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 100,4 Zähler gerechnet.

Die Verbraucher bewerteten ihre derzeitige Lage schlechter und schauten auch weniger optimistischer nach vorn. Unterdessen haben Großbanken in den USA allen Grund zur Freude.

Dank höherer Zinsen, niedrigerer Steuern und der boomenden Wirtschaft haben die US-Banken im Sommer glänzend verdient. Analysten würdigten zudem die gesunkenen Kosten für faule Kredite. Sorgen sich Investoren am Aktienmarkt generell wegen steigender Zinsen, weil sie Aktien-Anlagen gegenüber Anleihen unattraktiver machen, profitieren Banken davon. Denn das Geldverleihen wird dadurch einträglicher.

Die drei Branchengrößen JPMorgan (minus 0,98 Prozent), Citigroup (plus 2,14 Prozent) und Wells Fargo (plus 1,34 Prozent) haben am Freitag mit ihren Quartalszahlen die Anleger mehrheitlich überzeugt und damit für einen ordentlichen Start der US-Berichtssaison gesorgt.

Von dem jüngst bekannt gewordenen Hacker-Angriff auf Facebook sind nach Angaben des Unternehmens nur rund 30 Millionen statt der zuvor geschätzten 50 Millionen Profile betroffen gewesen. Bei 14 Millionen von ihnen wurden aber zum Teil tiefer gehende Informationen erbeutet als zunächst bekanntgegeben. Der Kurs von Facebook schloss mit einem kleinen Plus von 0,25 Prozent.

Bei der US-Kaufhauskette Sears werden Insidern zufolge Varianten für die erwartete Insolvenz durchgespielt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Sache vertrauten Personen erfuhr, wird dabei die Schließung von bis zu 150 Läden erwogen. Mindestens 300 sollten dafür offenblieben, hieß es am Freitag zu den Überlegungen, die allerdings noch im Fluss seien. Die Papiere der Sears Holding verteuerten sich um gut sechs Cent auf 0,41 Dollar was ein sattes Plus von 18,97 Prozent bedeutete.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA610 2018-10-12/22:23