Fußball: ÖFB-Team besiegte dank Arnautovic-Tor Nordirland 1:0

Wien (APA) - Österreich hat in der Fußball-Nations-League mit dem ersten Sieg die Chance auf den Aufstieg in die Liga A gewahrt. Das ÖFB-Team besiegte am Freitag in Wien Nordirland mit 1:0 (0:0). Kapitän Marko Arnautovic erzielte vor 22.300 Zuschauern in der 71. Minute nach Pass von Peter Zulj den Siegestreffer. Nordirlands größte Chance vergab Will Grigg mit einem Kopfball an die Stange (84.).

Österreich liegt in der Gruppe 3 vor den beiden ausstehenden Spielen am 15. November zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Nordirland mit drei Punkten auf Rang zwei hinter Bosnien-Herzegowina (6) und vor Nordirland (0).