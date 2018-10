Fußball: Arnautovic schoss ÖFB-Team 2 - Meinungen

Wien (APA) - Meinungen zum Nations-League-Spiel Österreich - Nordirland (1:0), im ORF:

Marko Arnautovic (Torschütze Österreich): „Jeder Sieg hat große Bedeutung. Nach der Niederlage im ersten Spiel wollten wir gewinnen, das war unser Ziel. Wir haben verdient gewonnen, wir haben das Spiel dominiert. Sie hatten nur den Pfostenschuss nach einem Corner. Es war nicht einfach, der Platz war auch nicht überragend. Wir wussten, dass sie sich hinten reinstellen werden. Das haben sie auch gut gemacht. Wir haben probiert, ruhig zu bleiben, wir hatten Vertrauen in uns. Wir wussten, dass noch eine Torchance kommen wird.“

Zu Diskussion über Kapitänsschleife: „Das Thema ist für mich abgeschlossen. Was war, war. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Jeder weiß, was ich für dieses Land gegeben habe und was ich weiter geben werde.“

Franco Foda (Teamchef Österreich): „Wir habe das so erwartet. In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig die Passsicherheit gefehlt. Die Mannschaft von Nordirland war sehr aggressiv, hat defensiv gut gearbeitet. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es viel besser gemacht. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Für beide Mannschaften war es sehr wichtig, das Spiel zu gewinnen. Das hat man gemerkt.“

Zu Arnautovic: „Gerade in solchen engen Spielen machen solche Spieler den Unterschied aus. Marko hat wieder seine Klasse bewiesen.“

Marcel Sabitzer (Österreich): „Es war das erwartet schwierige Spiel. Ein Spiel mit vielen langen Bällen, vielen Zweikämpfen. Aber ich denke, wir haben das ordentlich gemacht und den Sieg verdient. Über Marko wurde diese Woche viel geschrieben. Von dem her freut es mich, dass er wieder einen reingeschossen hat. Dass er Qualität hat, wissen wir alle.“

Heinz Lindner (Torhüter Österreich): „Der Sieg war heute extrem wichtig. Wir waren sicher die spielbestimmende Mannschaft, vielleicht ausgeklammert die letzten zehn Minuten. Wir sind aber geduldig geblieben.“