Freigelassener US-Pastor am Samstag im Weißen Haus

Washington/Ankara (APA/Reuters/AFP) - US-Präsident Donald Trump will den von der Türkei freigelassenen Pastor Andrew Brunson bereits am morgigen Samstag im Weißen Haus in Washington empfangen. „Wir sind sehr geehrt, ihn wieder bei uns zu haben“, sagte Trump am Freitag in Cincinnati mit Blick auf die wenige Stunden zuvor von einem Gericht im türkischen Izmir angeordnete Freilassung Brunsons.

Der Pastor werde am Samstag in die USA kommen und „wahrscheinlich“ noch am selben Tag im Oval Office empfangen werden, sagte Trump. Am Freitagabend verließ Brunson die Türkei in Richtung Deutschland. Er muss damit die eigentlich gegen ihn verhängte Haftstrafe nicht antreten. Der Streit über seine Haft hatte die Beziehungen zwischen den NATO-Partnern stark belastet, Washington verhängte Wirtschaftssanktionen gegen Ankara. Brunson saß seit Oktober 2016 unter dem Vorwurf der Spionage und der Unterstützung einer Terrororganisation in türkischer U-Haft und später in Hausarrest. Die türkischen Behörden warfen ihm Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Gülen-Bewegung vor. Der Pastor hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und seine Unschuld beteuert.