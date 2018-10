Krankenhaus: Palästinenserin tödlich durch Stein am Kopf verletzt

Ramallah (APA/dpa) - Eine Palästinenserin im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben bei einem Angriff israelischer Siedler auf ihr Fahrzeug getötet worden. Die Frau aus dem Dorf Bidia nahe der israelischen Siedlerstadt Ariel sei von einem Stein tödlich am Kopf getroffen worden, teilte ein Krankenhaus in Nablus am Samstag mit.

Nach palästinensischen Medienberichten warfen israelische Siedler Steine auf das Auto, in dem die Palästinenserin am Freitagabend mit ihrem Mann unterwegs war. Ein israelischer Armeesprecher sagte am Samstag, man prüfe die Berichte.