Oö. Spitalsbetreiber gespag legt KH in Steyr und Kirchdorf zusammen

Linz (APA) - Die Landes-Spitalsholding gespag legt die Krankenhäuser in Steyr und Kirchdorf mit 1. Jänner 2020 zum „Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr-Kirchdorf“ zusammen. Das hat der Aufsichtsrat am Freitag beschlossen, wie die gespag in einer Aussendung am Freitagabend mitteilte. Das neue Klinikum habe mit zwei Standorten insgesamt über 860 Betten und beschäftige rund 2.300 Mitarbeiter.

Damit bereite man sich auf den Strukturwandel im Gesundheitswesen, wo man in größere Dimensionen denken müsse vor, sagte Gespag-Pressesprecherin Jutta Oberweger Samstagvormittag zur APA. Die beiden Krankenhäuser „arbeiten sowieso schon sehr eng zusammen, jetzt setzt man auch den Rechtsschritt, indem man sie zu einer Anstalt zusammenführt“. So würden etwa die Abteilungen Chirurgie, Orthopädie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe bereits übergreifenden von einem Primar geleitet werden.

Es würde sich, so wie auch bereits bei der Zusammenführung der drei Häuser im Salzkammergut, weder etwas für die Patienten noch für die Mitarbeiter ändern. Die einzige organisatorische Einsparung werde es bei den drei Direktoren geben. Aktuell werden die beiden Spitäler von jeweils drei Direktoren geleitet. Mit der Zusammenlegung werde es drei für beide Standorte geben. „Die Stellen werden neu ausgeschrieben“, sagt Oberweger.

2014 erfolgte die rechtliche und organisatorische Zusammenführung der Spitalsstandorte Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck zum „Salzkammergut-Klinikum“. „Mit den Erfahrungen aus dem Erfolgsprojekt der Zusammenführung der drei Standorte gehen wir sehr gut vorbereitete in dieses Projekt“, werden die beiden gespag-Geschäftsführer Karl Lehner sowie Harald Schöffl in der Aussendung zitiert. Man ist überzeugt, damit „die regionale Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern und sowohl als Arbeitgeber als auch als Lehrkrankenhaus attraktiv zu sein“. Am Montag finden Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter in Steyr und Kirchdorf statt.