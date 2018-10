Radfahrer fuhr in Salzburg mit über zwei Promille in Zaun - verletzt

Grödig (APA) - Ein 46-Jähriger ist am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut in Grödig (Flachgau) in einen Zaun gekracht. Der Radfahrer wurde verletzt mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, berichtete die Polizei. Der Mann war mit seinem Rad bei der Kreuzung Glaneggerstraße mit dem Jagerbauernweg geradeaus in den gegenüberliegenden Zaun gefahren.