Festival Göttinger Literaturherbst mit ersten Lesungen gestartet

Göttingen (APA/dpa) - Mit drei gleichzeitig stattfindenden Lesungen ist der Göttinger Literaturherbst am Freitagabend gestartet. Die Lesung des Mathematikers und Autoren Georg von Wallwitz war ausverkauft, wie die Organisatoren des Festivals mitteilten. Erwartet wurden zu der Auftaktveranstaltung in der Paulinerkirche 240 Gäste. Bis zum 21. Oktober stehen in Göttingen und im Umland rund 70 Lesungen auf dem Programm.

Das 1992 gegründete Festival will nach Veranstalterangaben eine Momentaufnahme der Gegenwartsliteratur geben.

Einer der Höhepunkte wird die Lesung von Orhan Pamuk sein. Der türkische Literaturnobelpreisträger ist am Sonntag zu Gast in der Universitätsstadt, wo er gemeinsam mit dem Verleger Gerhard Steidl eine Fotoausstellung eröffnet und über die Aufnahmen aus seiner Heimatstadt Istanbul spricht. Der Hamburger Schriftsteller Heinz Strunk liest wegen der großen Nachfrage an zwei Terminen während des Literaturherbstes.

„Wir rechnen in diesem Jahr noch mal mit etwas mehr Besuchern als im vergangenen Jahr“, sagte Festival-Sprecherin Nina Hornig zum Start. Insgesamt könnte womöglich eine Gästezahl von gut 19.000 erreicht werden. Im vergangenen Jahr kamen knapp 16.000 Besucher.