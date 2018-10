Fußball: Belgiens Team weiter auf Erfolgswelle - Kroatien erleichtert

Brüssel/Rijeka (APA/dpa) - Den Schwung von der Weltmeisterschaft hat Belgiens Fußball-Auswahl in die neue Nations League mitgenommen. Mit dem 2:1-Heimerfolg über die Schweiz hat der WM-Dritte zumindest einen Abend lang von den Manipulationsvorwürfen und Ermittlungen in der nationalen Liga abgelenkt. „Rote Teufel: Die russische Party ist noch nicht vorbei“, stellte die Zeitung „La Derniere Heure“ am Samstag erleichtert fest.

Von der seit Tagen laufenden Operation „Saubere Hände“ der belgischen Behörden gegen Spielerberater, Trainer und Schiedsrichter habe sich das Team nicht beeinflussen lassen, sagte Mittelfeldspieler Youri Tielemans nach dem hart erarbeiteten Sieg am Freitagabend in Brüssel. Die Mannschaft sei mit der Vorbereitung und dem Spiel beschäftigt gewesen. Denn: „Das erste Heimspiel nach der WM: Das willst Du gewinnen“, betonte der Profi von AS Monaco, wo der bisherige belgische Assistenzcoach Thierry Henry künftig sein Trainer sein wird.

Einige Stunden bevor Monaco die Verpflichtung seines einstigen Jungstars bekanntgab, lobte Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez noch, Henrys Konzentration habe voll auf Belgien gelegen. „Das klingt vielleicht nach Klischee, ist aber so.“ Der Spanier deutete den bevorstehenden Abschied des einstigen französischen Welt- und Europameisters jedoch schon an: „Er hat sehr viel für uns getan, und ich bin stolz auf seine Arbeit bei den Roten Teufeln.“

Matchwinner gegen die Schweiz war Torjäger Romelu Lukaku mit seinem Doppelpack in der 58. und 84. Minute. Mario Gavranovic hatte in der 76. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. „Wir haben aber immer noch die Chance, im Heimspiel um den ersten Platz zu kämpfen. Das ist das Positive an diesem Spiel“, meinte der Schweizer Teamchef Vladimir Petkovic nach der Niederlage.

Vizeweltmeister Kroatien durfte nach dem schmeichelhaften 0:0 im Heimspiel in Rijeka vor leeren Rängen gegen England durchatmen, nachdem man zum Nations-League-Auftakt ein 0:6-Debakel in Spanien kassiert hatte. „Das Wichtigste war, sich von der schockierenden Niederlage in Spanien zu erholen, und ich glaube, das ist uns gelungen“, kommentierte Trainer Zlatko Dalic das Remis gegen den WM-Vierten.