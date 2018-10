Mit Klein-Lkw gegen Moped: Zwei Jugendliche in OÖ verletzt

St. Marienkirchen am Hausruck (APA) - Ein 16-jähriger Mopedlenker und seine 14-jährige Beifahrerin sind Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried/Innkreis) verletzt worden. Ein Pkw-Lenker übersah ein Abbiegemanöver des Jugendlichen und überholte. Ein wiederum hinter dem Auto nachfolgender Klein-Lkw-Lenker konnte dadurch laut Polizei das Moped nicht sehen und es kam zum Crash.

Der 16-Jähriger war mit seinem Moped auf der Rieder Straße (B141) in St. Marienkirchen am Hausruck Richtung Haag am Hausruck unterwegs. Am Sozius befand sich eine 14-Jährige. An der Kreuzung mit dem Güterweg Baching wollte der Bursch mit seinem Moped nach links in den Güterweg abbiegen und blinkte dazu. Der nachfolgende 34-jährige Pkw-Lenker übersah aber das Abbiegemanöver und überholte mit seinem Auto das Moped noch rechtzeitig vor einem Zusammenprall.

Der nachfolgende 65-jährige Klein-Lkw-Lenker überholte ebenfalls direkt hinter dem Pkw. Durch das vor ihm fahrende Auto sah er das Moped nicht und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die beiden Jugendlichen stürzten mit dem Moped. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.