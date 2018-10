Nach Brunson-Urteil: Türkei betont Unabhängigkeit der Entscheidung

Izmir/Washington (APA/dpa) - Die türkische Regierung betont nach dem Urteil gegen US-Pastor Andrew Brunson, die Entscheidung sei nicht auf Druck von außen hin gefallen. „Kein türkisches Amt, allen voran unser Präsident, hat all den Zwängen, Drohungen und unverschämten Aussagen nachgegeben“, sagte der Sprecher der Regierungspartei AKP, Ömer Celik, am Samstag.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Druck auf die Türkei erhöht und betont, wie wichtig die Freilassung des Pastors für die schwer angespannten Beziehungen sei. Im Sommer hatte Trump Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei verhängt, um Brunson freizubekommen. Die türkische Landeswährung Lira war daraufhin in eine schwere Krise gestürzt.

Ein Gericht im westtürkischen Izmir hatte am Freitagnachmittag den seit zwei Jahren in der Türkei festgehaltenen US-Pastor aus dem Hausarrest entlassen und ihm ermöglicht, auszureisen. Eine gleichzeitig verhängte Haftstrafe muss Brunson somit nicht antreten. Er wird am Samstag in den USA erwartet.