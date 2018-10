Stichwahl in tschechischer Teilsenatswahl beendet

Prag (APA) - In Tschechien ist am Samstag die zweitägige Stichwahl der Teilsenatswahl beendet worden. Abgestimmt wurde in 25 von 81 Wahlkreisen. Die Auszählung der Stimmen begann gleich nach der Schließung der Wahllokale um 14.00 Uhr. Die ersten aussägekräftigen Hochrechnungen sind am Samstagnachmittag zu erwarten.

Erwartet wird eine Stärkung der Oppositionsparteien in der zweiten Parlamentskammer, vor allem der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) und der christdemokratischen Volkspartei (KDU-CSL). Die Christdemokraten haben mit Verbündeten die Ambition, künftig die stärkste Fraktion in der 81-köpfigen zweiten Parlamentskammer zu stellen.