Fall Khashoggi - Trump droht Saudi-Arabien mit „ernsten Konsequenzen“

Istanbul/Riad/Washington (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Saudi-Arabien mit „ernsten Konsequenzen“ gedroht, falls es den prominenten Journalisten Jamal Khashoggi tatsächlich in seinem Konsulat in Istanbul ermordet hat. In dem Fall stehe viel auf dem Spiel, sagte Trump am Samstag dem Fernsehsender CBS. Dies gelte vielleicht besonders, weil Khashoggi Journalist sei.

Einen Stopp der US-Waffenlieferungen an Saudi-Arabien lehnte Trump unter Verweis auf die Arbeitsplätze in der US-Rüstungsindustrie dennoch erneut ab. Der US-Präsident pflegt ein wesentlich engeres Verhältnis zum saudi-arabischen Königshaus als seine Vorgänger, während er seriöse Medien im eigenen Land immer wieder als „Fake News“ geißelt.

(Alternative Schreibweise: Dschamal Chaschukdschi)