Bouffier gibt CSU Schuld an schlechten CDU-Umfragewerten in Hessen

Berlin (APA/Reuters) - Zwei Wochen vor der Landtagswahl im deutschen Bundesland Hessen gibt Ministerpräsident Volker Bouffier der bayerischen CSU die Schuld an den schlechten Umfragewerten für die Schwesterpartei CDU in Hessen. „Die CSU war leider in den letzten Monaten für das Ansehen der Union insgesamt nicht besonders hilfreich“, sagte der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“ laut einem Vorausbericht.

„Die CSU hat die Union in der letzten Zeit viel Vertrauen gekostet. Man kann nicht über Monate den Eindruck erwecken, dass vieles durcheinandergeht und die Regierung nicht handlungsfähig ist, und dann erwarten, dass die Leute der Union vertrauen.“

Auch die vor allem vom deutschen Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer geführte Debatte über die Zurückweisung von Migranten an der Grenze hält Bouffier für überflüssig. „Wer die Backen aufbläst und den Leuten erzählt, jetzt alles zu lösen, und am Ende gelingt die Zurückweisung von nur einer Handvoll Migranten im Monat, der macht sich unglaubwürdig“, sagte er. In Bayern wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die allein regierende CSU steht dort Umfragen zufolge vor einem historischen Absturz in der Wählergunst. In Hessen sackte die CDU Ende September in einer Umfrage auf 28 Prozent ab.