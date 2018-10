Ankara benennt Straße vor künftiger US-Botschaft nach Malcolm X

Ankara/Washington (APA/AFP) - Die türkische Hauptstadt Ankara hat der Straße vor der künftigen US-Botschaft einen symbolträchtigen neuen Namen gegeben: Der Stadtrat benannte die Straße im westlichen Bezirk Çukurambar am Samstag nach dem militanten US-Bürgerrechtler Malcolm X. Die Entscheidung für Malcolm X, der sich für die Rechte von Schwarzen und Muslimen in den USA einsetzte, sei einstimmig gefallen, hieß es.

„Malcolm X“ ersetzt damit den bisherigen Namen „Straße 1478“. An dieser entsteht die neue US-Botschaft, die im Jahr 2020 fertig werden soll. Der umstrittene Bürgerrechtler Malcolm X war 1965 erschossen worden. Für viele Muslime und Schwarze in den Vereinigten Staaten ist er bis heute ein Held. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe am Rande der UN-Generaldebatte in New York vergangenen Monat die Töchter von Malcolm X getroffen und ihnen zugesagt, der Name ihres Vaters werde in der türkischen Hauptstadt „weiterleben“, erklärte der Stadtrat von Ankara.

Im anhaltenden Konflikt zwischen der Türkei und den USA hatte Ankara bereits im Februar die Straße umbenannt, in der sich die aktuelle US-Botschaft befindet. Die Straße trägt nun den Namen des türkischen Syrien-Einsatzes „Operation Olivenzweig“. Ankara verlieh damit seinem Ärger über die US-Militärhilfe für die Kurden in Nordsyrien Ausdruck.