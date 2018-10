Segelflieger stürzte in Niederösterreich in Baumgruppe

Hainburg (APA) - In den Hundsheimer Bergen bei Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Samstag ein Segelflugzeug in eine Baumgruppe gestürzt und in drei bis vier Metern Höhe hängen geblieben. Der Pilot rief selbst per Handy die Einsatzkräfte, er wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, bestätigte Franz Resperger vom Landeskommando einen Bericht des ORF NÖ. Der Mann blieb laut Polizei unverletzt.

Der Unfall ereignete sich dem Feuerwehrsprecher zufolge gegen 14.00 Uhr, die Ursache war vorerst unklar. „Das Flugzeug muss für die Bergung in Teile geschnitten werden“, sagte Resperger. Bei den Arbeiten standen vier Feuerwehren mit 50 Mitgliedern im Einsatz. Auch Notarzt und ein Hubschrauber wurden vorsorglich angefordert, aber den Angaben zufolge letztendlich nicht benötigt.