Zwei Motorradlenker bei Unfällen in OÖ verletzt

Waldkirchen/Mettmach (APA) - Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist Samstagnachmittag in Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding) bei einer Kollision mit einem Pkw gestürzt und verletzt worden. Der Motorradfahrer wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und übersah dabei, dass die Lenkerin mit ihrem Wagen gerade nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte, berichtete die Polizei.

Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Nibelungen Straße (B 130) aus Richtung Linz kommend in Richtung Passau, als er einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Da die Lenkerin gerade nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker stürzte und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Passau geflogen.

In Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) wurde Samstagmittag ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Crash mit einem Klein-Lkw verletzt. Die 55-jährige Klein-Lkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Wagen auf der Mettmacher Landesstraße aus Richtung Mettmach kommend in Richtung St. Johann am Walde. Als sie nach links in eine Siedlungsstraße einbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Motoradlenker zusammen. Dieser war bereits vor dem Zusammenstoß aufgrund einer Vollbremsung gestürzt und schlitterte in Folge mit seinem Motorrad gegen den Klein-Lkw. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.