Tennis: Haas sagte Luxemburg-Quali wegen leichter Verletzung ab

Luxemburg (APA) - Österreichs derzeit beste Tennis-Spielerin musste ihren geplanten Trip nach Luxemburg absagen. Barbara Haas hat in Linz eine kleine Zerrung im Oberschenkel erlitten und daher ihr Antreten abgesagt. „Nichts Schlimmes, aber zuviel um eine Turniermatch zu bestreiten. In zwei, drei Tagen sollte es wieder in Ordnung sein“, meinte ihr Coach Jürgen Waber am Samstag auf APA-Anfrage.