Orthodoxe in Ukraine - Russischer Patriarch warnt vor Kirchenspaltung

Minsk (APA/dpa) - Im Streit um eine Unabhängigkeit der orthodoxen Kirche in der Ukraine warnt die russisch-orthodoxe Kirche vor einer Spaltung. „Ich hoffe, dass die orthodoxe Kirche die Stärke findet, um die Krise zu überwinden und ihre Einheit bewahrt“, sagte Patriarch Kyrill (Kirill) am Samstag in Minsk laut russischen Medien.

In der Hauptstadt Weißrusslands wollen Kirchenvertreter unter dem Vorsitz des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirchen an diesem Montag die jüngste Entwicklung bewerten. Kyrills Sprecher kündigte bereits eine „harte und angemessene“ Reaktion der Bischofskonferenz an.

Am Donnerstag hatte die Bischofskonferenz unter Vorsitz des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios, dem Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, die 332 Jahre alte Zuordnung der Ukraine zum Moskauer Patriarchat widerrufen. Demnach übernahm Bartholomaios wieder die kirchliche Oberhoheit über die Ukraine, was als Zwischenschritt zur Autokephalie (Unabhängigkeit) der Kirche in der Ex-Sowjetrepublik gilt.

Die drohende Kirchenspaltung war am Freitagabend auch Thema im russischen Sicherheitsrat mit Präsident Wladimir Putin, wie dessen Sprecher danach sagte. Der Kreml hatte sich zuvor besorgt geäußert. Russland werde die Interessen der Orthodoxen in der Ukraine schützen.