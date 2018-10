Feuerwehren bei Waldbrand im Bezirk Lilienfeld im Einsatz

St. Aegyd am Neuwalde (APA) - Ein Waldbrand im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld hat am Samstag sieben Feuerwehren aus Niederösterreich und der Steiermark gefordert. Am Kriegskogel in Lahnsattel in der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde stand laut Bezirkskommando auf rund 1.080 Metern Seehöhe eine Jungkultur, eine sogenannte Dickung, auf einer Fläche von einem Hektar in Flammen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.00 Uhr alarmiert. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums wurde angefordert, um die Lage aus der Luft zu erkunden. Mit zwei Zubringerleitungen, von denen eine zum Einsatzort führte und die zweite zur Befüllung der Tanklöschfahrzeuge diente, wurde Löschwasser aus einem Bach entnommen.

Starker Föhnwind erschwerte die Brandbekämpfung. Die Dauer des Einsatzes könne vorerst nicht abgeschätzt werden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando am Abend in einer Aussendung mit.