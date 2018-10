Zwei Pkw stießen in der Steiermark zusammen - Drei Verletzte

Breitenau am Hochlantsch (APA) - Drei Verletzte lautet die Opferbilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Pkw in der Steiermark am Samstagnachmittag. Der Lenker des einen Unfallautos übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war den Angaben zufolge mit seiner 19-jährigen Freundin aus Graz als Beifahrerin auf der L104 von Bruck an der Mur Richtung Breitenau am Hochlantsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs. Er übersah beim Abbeigen Richtung Rossgraben den entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen aus dem Bezirk Weiz.

Die 19-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die beiden Lenker wurden ebenfalls verletzt; sie wurden in das LKH Bruck/Mur eingeliefert. Die L104 war infolge des Unfalls für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.