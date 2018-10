Basketball: Gmunden stoppte Negativserie gegen Meister Kapfenberg

Kapfenberg/Traiskirchen (APA) - Die Swans Gmunden und Traiskirchen Lions haben am Samstag auch ihr drittes Saisonmatch in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Am Großkampftag - erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren fanden in der ABL wieder fünf Spiele an einem Tag statt - setzten sich die Schwäne in der Neuauflage des Finales bei Meister Kapfenberg Bulls nach zuletzt vier verlorenen Duellen mit 79:70 durch.

Traiskirchen ließ Klosterneuburg im Niederösterreich-Derby beim 85:58 auch nach dem Ausschluss des Topscorers Jozo Rados keine Chance. Dritter mit vier Punkten sind die Oberwart Gunners, die BC Vienna 86:81 besiegten. Aufsteiger Vienna Timberwolves gewann zum Rundenauftakt beim noch punktlosen UBSC aus Graz 90:81.