Handball: Hard im EHF-Cup knapp ausgeschieden

Wien (APA) - Handball-Vizemeister Hard ist in der zweiten Qualifikations-Runde des EHF-Cups wegen der Auswärtstorregel knapp ausgeschieden. Die Vorarlberger spielten am Samstag im Heim-Rückspiel gegen die OCI Lions mit 29:29 (16:15) wie schon vor eine Woche in den Niederlanden (23:23) remis. Das reichte den Gästen aus Sittard dank der höheren Anzahl an Auswärtstreffern zum Aufstieg.

Die Harder gaben in der Schlussphase den möglichen Sieg noch aus der Hand. „Wir waren zu dumm, einen Drei-Tore-Vorsprung über die Zeit zu bringen,“ ärgerte sich Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner.

Im Damen-Bewerb entschied Hypo Niederösterreich sein Zweitrunden-Qualifikationshinspiel gegen den spanischen Club Mecalia Atletico Guardes vor Heimpublikum 22:20 (13:11) für sich entschieden. Das Rückspiel um den Aufstieg in die letzten Quali-Runde findet kommenden Samstag in Spanien in Pontevedra statt.

~ Ergebnisse Handball-Europacup vom Samstag: Herren, EHF-Cup, 2. Qualifikationsrunde, Rückspiel: Alpla HC Hard - OCI Lions (NED) 29:29 (16:15) Hinspiel: 23:23. Hard mit Gesamtscore von 52:52 wegen Auswärtstorregel out

Damen, EHF-Cup, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiel: Hypo NÖ - Mecalia Atletico Guardes (ESP) 22:20 (13:11) Rückspiel am 21.10. in Pontevedra ~