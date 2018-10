Brand in Mehrparteienhaus in NÖ 2 - Mehrstündige Löscharbeiten

Deutsch-Wagram (APA) - Mehrere Feuerwehren standen bei der Bekämpfung eines Brandes in einem fünfstöckigen Mehrparteienhaus am Samstag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) im Einsatz. Die Arbeiten der Helfer waren gegen 22.00 Uhr weiterhin im Gange. Die Flammen dürften am Abend in einer Wohnung im zweiten oder dritten Stock ausgebrochen sein und griffen auf den Dachstuhl über. Die Brandursache war vorerst unbekannt.