Ursachenermittlung nach Feuer in Wohnblock im Bezirk Gänserndorf

Deutsch-Wagram (APA) - Nach einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) soll ein Sachverständiger am Montag die Ursache erheben. Es bestehe derzeit kein Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag auf APA-Anfrage mit. Das Feuer war am Samstag in einer Wohnung ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl ausgebreitet. 30 Wohnungen mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Die Flammen griffen von der Wohnung auf den Dachstuhl über, die Einsatzkräfte mussten das Dach öffnen. Der Brand wurde von Hubfahrzeugen und vom Dach des Nebenwohnhauses aus bekämpft, berichtete die FF Deutsch-Wagram. Danach wurde das restliche Dach abgetragen, um weitere Glutnester abzulöschen. Die Arbeiten dauerten mehr als sechs Stunden. Laut ORF NÖ standen 210 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.