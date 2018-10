Fußball: 1:0-Sieg in Armenien als „historischer Moment“ für Gibraltar

Eriwan (APA/dpa) - Die Fußballer aus Gibraltar haben nach 22 Pflichtspielniederlagen erstmals gewonnen. In Eriwan setzte sich das Team des uruguayischen Trainers Julio Ribas am Samstag in Gruppe D der Nations League überraschend mit 1:0 gegen Armenien durch. Joseph Chipolina war der Schütze des historischen Siegtreffers für Gibraltar in der 50. Minute per Elfmeter.

Aufregung gab es vor dem Anpfiff, als die Nationalhymne von Liechtenstein für Gibraltar gespielt wurde. Die Armenier entschuldigten sich später für das Versehen.

Seit 2013 ist die Nationalelf des britischen Überseegebiets mit gut 35.000 Einwohnern UEFA-Mitglied. Bisher verlor das Team alle Pflichtspiele. Die Spieler feierten deshalb ihre ersten drei Punkte ausgelassen. „Dieser Sieg wird als sehr wichtiger und historischer Moment in die Geschichte von Gibraltar eingehen“, sagte Ribas.

Zuvor waren dem Team vom Affenfelsen in seiner gut fünfjährigen Geschichte schon zwei 1:0-Siege auf Malta und gegen Lettland gelungen, jedoch nur in Testspielen. „Ich bin so stolz auf diese Spieler, die Arbeit und den Einsatz, den sie dafür investiert haben“, betonte Ribas.

Während bei Armenien mit Arsenals Henrich Mchitarjan ein teurer Premier-League-Kicker spielt, setzt sich das Team Gibraltars quasi nur aus Amateuren zusammen. Sinnbildlich dafür stehen die beiden Matchwinner. Schlussmann Kyle Goldwin spielte früher Futsal und hütet nun das Tor von Gibraltar United. Und auch Chipolina kommt eigentlich vom Futsal.