Alkoholisierter Urlauber randalierte in Salzburger Hotel

Krimml (APA) - Ein alkoholisierter Urlauber hat in der Nacht auf Samstag in einem Hotel in Krimml (Bezirk Zell am See) randaliert und dabei die Hotellobby sowie Teile des Hotelzimmers zerstört. Weiter gab es einen Streit zwischen dem Mann und seiner Freundin. Als Polizeibeamte eingriffen, bedrohte der Mann diese, leistete Widerstand und verletzte sich dabei selbst am Kopf. Der Mann wird laut Polizei angezeigt.

Der deutsche Urlauber drehte kurz vor 23.00 Uhr aufgrund seines starken Alkoholkonsums durch, randalierte im Hotel und es kam zu einem Streit mit seiner ebenfalls aus Deutschland stammenden Freundin. Beamte mussten den Randalierer mittels Androhung des Pfeffersprays festnehmen. Nach der Versorgung des Festgenommenen im Krankenhaus Mittersill, ordnete die zuständige Staatsanwältin eine Anzeige auf freien Fuß an.