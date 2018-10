Münchner Philharmoniker gaben umjubeltes Jubiläumskonzert

München (APA/dpa) - Die Münchner Philharmoniker haben mit einer umjubelten Aufführung von Gustav Mahlers 8. Symphonie in Es-Dur mit dem Beinamen „Symphonie der Tausend“ ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Fast zehn Minuten lang wurden die etwa 300 Mitwirkenden des Riesenwerkes am Samstagabend in der Münchner Philharmonie gefeiert. Am Pult stand Valery Gergiev, seit 2015 Chefdirigent der Philharmoniker.

Mahlers 8. Symphonie war 1910 unter Leitung des Komponisten von dem Orchester in München uraufgeführt worden. Damals dauerte der Applaus allerdings mehr als eine halbe Stunde.

Der Münchner Kulturreferent Hans-Georg Küppers würdigte die Münchner Philharmoniker in einer launigen Ansprache als „bestes Orchester der Stadt“ und versicherte, die Stadt München werde alles tun, um das internationale Niveau des Klangkörpers zu sichern.

Die Jubiläums-Aufführung bestritten neben den Philharmonikern in Großbesetzung der Philharmonische Chor München, der spanische Chor Orfeon Donostiarra aus San Sebastian, die Augsburger Domsingknaben sowie ein achtköpfiges Solistenensemble, darunter der russische Bass Evgeny Nikitin sowie der US-Heldentenor Stephen Gould. Beide sind häufige Gäste der Bayreuther Festspiele.

Die Geburtstagsfeierlichkeiten werden am Sonntag unter anderem mit einem Konzert fortgesetzt, bei dem Werke erklingen, die in der Geschichte des Orchesters von besonderer Bedeutung waren. Die Philharmoniker wurden im Jahre 1893 gegründet und zählen heute zu den bedeutendsten Klangkörpern Deutschlands.