LA: Beamons Jahrhundertsprung: „Nicht auf diesem Planeten passiert“

Berlin (APA/dpa) - Als am 18. Oktober vor 50 Jahren 8,90 Meter auf der Anzeigetafel bei den Olympischen Sommerspielen in Mexiko-Stadt angezeigt wurden, konnte Bob Beamon nicht viel mit diesen Zahlen anfangen. „Erst als mir (Teamkollege) Ralph Boston sagte, dass ich über 29 Fuß gesprungen bin, kollabierte ich. Ich wollte es nicht wahrhaben, glaubte zu träumen und mich in einer irrealen Welt zu befinden.“

So erinnerte sich der US-Weitspringer in einem Interview der „Welt am Sonntag“ an seinen Jahrhundertsprung 1968. 23 Jahre hatte der Weltrekord Bestand, ehe ihn Landsmann Mike Powell (8,95 Meter) knackte.

Weil niemand in der Sportwelt vor 50 Jahren mit solch einem überragenden Sprung gerechnet hatte, dauerte es rund 20 Minuten, ehe der Sprung vermessen war. Die elektronische Messung war auf einen solch weiten Satz nicht vorbereitet, ein konventionelles Stahlbandmaß hatte deshalb herhalten müssen. „Ich landete am Rand der Grube und war im ersten Moment enttäuscht, weil mein Gesäß den Sand gestreift hatte. Es war kein perfekter Sprung“, sagte der heute 72-Jährige.

Die Enttäuschung währte aber nicht lange. „Es fühlt sich noch immer an, als wäre es nicht auf diesem Planeten passiert. Wenn ich daran denke, schlägt mein Herz gleich viel schneller“, erklärte Beamon.