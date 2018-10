Auto kollidierte im Bezirk Mödling mit Badner Bahn

Wiener Neudorf (APA) - Ein Auto ist am Samstag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) mit einer Garnitur der Badner Bahn zusammengestoßen. Zwei Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, berichtete die FF Wiener Neudorf am Sonntag in einer Aussendung.

Der Pkw, in dem auch zwei Kinder mitfuhren, wurde mittags auf einem unbeschrankten Bahnübergang seitlich von dem Zug erfasst, von der Kreuzung geschoben und zwischen Zug und einem Absperrgitter eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die beiden eingeschlossenen Personen und übergab sie der Rettung. Der beschädigte Wagen wurde mit einem Abschleppfahrzeug geborgen.