Netanyahu droht Hamas mit „sehr harten Schlägen“

Jerusalem/Gaza (APA/AFP) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat der radikalislamischen Hamas nach neuer Gewalt im Gazastreifen mit „sehr harten Schlägen“ gedroht.

Die in Gaza regierende Hamas habe „offenbar die Nachricht nicht verstanden - sollten diese Angriffe nicht aufhören, werden sie auf andere Art und Weise gestoppt“, sagte der Regierungschef während eines Kabinettstreffens am Sonntag. Die Hamas würde die Gewalt „jetzt“ beenden, „wenn sie klug ist“.

Auch Verteidigungsminister Avigdor Lieberman drohte der im Gazastreifen herrschenden Hamas mit einer neuen Militäroperation.

Bei Zusammenstößen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel waren am Freitag mindestens sieben Palästinenser erschossen worden. Nach israelischen Armeeangaben versammelten sich am Freitag rund 14.000 Palästinenser an verschiedenen Abschnitten des Grenzzauns. Einige hätten Spreng- und Brandsätze auf Soldaten geschleudert, diese hätten daraufhin geschossen. Als Reaktion auf die Gewalt stoppte Israel erneut alle Treibstofflieferungen in den Gazastreifen.

Seit Ende März gibt es an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel regelmäßig gewaltsame Proteste, auf die das israelische Militär mit Beschuss reagiert. Mehr als 200 Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden seitdem getötet.