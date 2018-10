Schwerer Raub unter Betrunkenen in Wien nach zwei Monaten geklärt

Wien (APA) - Zwei Monate nach einem Überfall auf einen 31-Jährigen in Wien-Währing sind diese Woche die Täter gefasst worden. Das Duo hatte das spätere Opfer in der Nacht auf 7. August kennengelernt und gemeinsam Alkohol getrunken, berichtete die Polizei am Sonntag. Anschließend gingen sie in die Wohnung des 31-Jährigen, wo dieser geschlagen, mit einem Messer bedroht und um Wertgegenstände erleichtert wurde.

Die Männer hatten in der Nacht auf den ersten Dienstag im August gegen 4.00 Uhr spontan beschlossen, in die Wohnung am Währinger Gürtel zu gehen. Nach dem Angriff auf den 31-Jährigen flüchteten die Täter nach rund einer Stunde. Sie transportierten dabei laut Polizei unter anderem einen Fernseher, eine Uhr, ein Handy und Kleidung aus der Wohnung.

Nach der Anzeige durch das Opfer waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts notwendig Es wurde vermutet, dass die beiden Täter dem Suchtgiftmilieu zuzurechnen sind. Einen der Männer erkannte der 31-Jährige schließlich auf Fotos wieder. Es handelte sich um einen 35-Jährigen, dessen Aufenthaltsort von den Kriminalisten ausgeforscht wurde.

Am vergangenen Dienstag wurde der Verdächtige in der Justgasse in Wien-Floridsdorf aufgrund einer Festnahmeanordnung gefasst. Bei dem Zugriff befand sich ein weiterer Mann bei dem 35-Jährigen, bei dem es sich um den zweiten Beschuldigten handelte, wie sich herausstellte. Der 36-Jährige gab die Tat zu, sein ein Jahr jüngerer Komplize verweigerte die Einvernahme.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden geraubte Gegenstände sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler Diebesgut aus weiteren Straftaten. Hierzu werden laut Polizei noch Erhebungen geführt.