Abgängige 73-Jährige in Kärnten unverletzt gefunden

Wernberg (APA) - Eine Suchaktion nach einer 73 Jahre alten Frau in Wernberg (Bezirk Villach Land) ist am Sonntagnachmittag glücklich zu Ende gegangen. Die Frau war seit Samstagnachmittag abgängig gewesen, noch am Abend war eine große Suchaktion eingeleitet worden. Am Sonntag wurde die Pensionistin in einem nahen Wald unverletzt gefunden, teilte die Österreichische Rettungshundebrigade der APA mit.

„Die Frau ist im Wald Privatleuten, die sich an der Suche beteiligt haben, in die Arme gelaufen“, schilderte Angelika Brandl von der Österreichischen Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten gegenüber der APA. Die vermisste Pensionistin wurde rund zwei bis drei Kilometer von ihrem Ausgangspunkt entfernt leicht unterkühlt und müde angetroffen. „Auch dem Hund geht es gut“, so Brandl.

Die Frau war am Samstagnachmittag von einem Spaziergang mit ihrem kleinen Hund nicht zurückgekehrt. Sie hatte gegen 16.30 Uhr ihre Wohnung in Wernberg verlassen. Die Angehörigen suchten die Pensionistin zuerst auf eigene Faust, dann schlugen sie gegen 18.30 Uhr Alarm. Die nächtliche Suchaktion mit rund 80 Einsatzkräften - darunter auch 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren und 15 Hunde der Rettungshundebrigade des Landes Kärnten - blieb jedoch erfolglos.

Sonntagfrüh wurde die Suchaktion wieder aufgenommen. Insgesamt waren am Sonntag laut Brandl an die 130 Personen und wieder 15 Rettungshunde beteiligt. Nachdem sich die Nebel gelichtet hatten, wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Sie bestätigte den Ausgang der Suchaktion, gab aber noch keine weiteren Details bekannt. Wie die 73-Jährige die Nacht verbracht hat, war vorerst nicht bekannt und wurde ebenfalls noch erhoben.