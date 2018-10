Einer von zwei in Niederösterreich entlaufenen Luchsen eingefangen

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - Einer der beiden aus dem Tierpark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs entlaufenen Luchse ist am Samstag eingefangen worden. „Das Muttertier Cleo wurde gestern gefangen, ist wohlauf und bereits in einem Tierpark untergebracht! Die Suche nach dem Jungtier läuft weiter“, gab die Stadt am Sonntagnachmittag via Facebook bekannt. Die Luchse waren Ende Juli entlaufen und immer wieder gesichtet worden.

Ein Angriff auf einen angeleinten Hund im August hatte zu einer Empfehlung des Magistrats geführt, das Areal zu meiden. Weiters wurde über einen Abschuss als Notlösung diskutiert.

Weil die Luchse nicht innerhalb von 42 Tagen seit ihrem Ausbruch gefangen wurden, galten sie per 10. September nach dem niederösterreichischen Jagdgesetz als nicht jagdbare Wildtiere. „Nachdem uns aber die Experten ausdrücklich empfehlen, die Tiere nicht in freier Wildbahn zu belassen, werden wir weiter versuchen diese im Interesse der öffentlichen Sicherheit einzufangen“, erklärte Stadtchef Werner Krammer (ÖVP) damals. Die Stadt wies weiters darauf hin, dass ein Betreten des Buchenbergs auf eigene Gefahr erfolge. Besondere Vorsicht sei mit Hunden geboten.