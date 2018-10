Ski: Pinkelnig, Hayböck Normalschanzen-Meister - Seidl Kombi-1.

Hinzenbach (APA) - Eva Pinkelnig und Michael Hayböck haben sich am Sonntag in Hinzenbach die Skisprung-Staatsmeistertitel von der Normalschanze gesichert. Pinkelnig gewann wie schon am Donnerstag von der Großschanze vor Daniela Iraschko-Stolz. Rang drei ging an Jaqueline Seifriedsberger. Hayböck siegte vor Großschanzenmeister Daniel Huber und Clemens Aigner.

Gregor Schlierenzauer (13.) und Stefan Kraft (23.) lagen weit zurück. In der Nordischen Kombination setzte sich erneut Mario Seidl durch, der Großschanzensieger verwies diesmal Bernhard Gruber und Franz-Josef Rehrl auf die Ehrenplätze.

Ergebnisse Staatsmeisterschaften Skispringen Normalschanze in Hinzenbach - Herren: 1. Michael Hayböck (OÖ) 126,4 Punkte/96,5 m - 2. Daniel Huber (S) 124,4/93,0 - 3. Clemens Aigner (T) 116,7/91,0.

Damen: 1. Eva Pinkelnig (V) 110,2 Punkte/90,0 m - 2. Daniela Iraschko-Stolz (St) 99,2/83,5 - 3. Jaqueline Seifriedsberger (OÖ) 82,2/76,5.

Nordische Kombination: 1. Mario Seidl (S) 21:59,6 Min. (1. nach dem Springen/6. im Skiroller-Lauf) - 2. Bernhard Gruber (S) + 5,2 Sek. (10./1.) - 3. Franz-Josef Rehrl (St) 5,5 (3./4.)