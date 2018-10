59-Jähriger bei Traktorunfall im Waldviertel gestorben

Raabs/Thaya (APA) - Ein 59-Jähriger ist am Sonntag bei einem Traktorunfall in seinem Heimatbezirk Waidhofen an der Thaya ums Leben gekommen. Der Waldviertler sei kurz vor 13.30 Uhr auf der Landesstraße 8067 beim Abbiegen in Raabs an der Thaya mit seinem Fahrzeug aus vorerst unbekannter Ursache umgekippt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen. An der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden.