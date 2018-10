Kollision Motorrad und Auto in OÖ - Vater und Sohn verletzt

St. Georgen bei Obernberg/Altenfelden/Rainbach (APA) - Bei einem Zusammenstoß von einem Motorrad und einem Auto in St. Georgen bei Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) sind am Sonntagvormittag ein 59-jähriger Motorradfahrer und sein 13-jähriger Sohn am Sozius verletzt worden. Die oö. Polizei meldete am Wochenende eine Reihe von Zweiradunfällen mit insgesamt neun Verletzten und einem Toten.

Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag im Bezirk Freistadt bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw tödlich verunglückt. Dabei wurde der Motorradlenker so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Kurz nach Rainbach im Mühlkreis hielt der Mann sein Fahrzeug an um die weitere Route mit einem anderen Motorradfahrer zu besprechen bzw. wollte er nach einem kurzen Gespräch die Fahrbahn queren. Dabei stieß er mit dem aus Richtung Tschechien kommenden Pkw zusammen. Der Motorradlenker wurde vom Pkw erfasst und über die Motorhaube geschleudert.

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Radfahrer wurde am Sonntagvormittag in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) ein 62-jähriger Radfahrer verletzt. Ein 70-jähriger Autolenker übersah bei einer Kreuzung den von links kommenden und bevorrangten Radfahrer. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und verletzt wurde.

In Leonding (Bezirk Linz-Land) fuhr Samstagabend ein 15-Jähriger mit seinem Moped auf der Welser Straße (B139) und übersah einen vor ihm anhaltenden Pkw. Der Mopedlenker fuhr auf den Pkw auf und kam zu Sturz. Er wurde von der Rettung ins UKH Linz eingeliefert. Ein weiterer Mopedunfall mit einem 15-Jährigen und seinem gleichaltrigen Mitfahrer ereignete sich am Samstagabend in Perg. Der Jugendliche kollidierte mit seinem Moped beim Abbiegen mit einem Pkw. Der Lenker und sein 15-jähriger Mitfahrer wurden gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und verletzt.

In Hochburg-Ach (Bezirk Braunau am Inn) fuhr Samstagnachmittag ein 59-jähriger Motorradfahrer auf einen vor ihm anhaltenden Pkw auf. Er wurde verletzt und nach der ärztlichen Erstversorgung ins Spital eingeliefert. Ebenfalls Samstagnachmittag ereigneten sich zwei Motorradunfälle mit jeweils einem Verletzten in Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) und in Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding). Ein 65-jähriger Motorradfahrer stürzte in Waldkirchen am Wesen bei einer Kollision mit einem Pkw und wurde verletzt. Der Motorradfahrer wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und übersah dabei, dass die Lenkerin mit ihrem Wagen gerade nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte. In Mettmach wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Crash mit einem Klein-Lkw verletzt.