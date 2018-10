Bayern-Wahl - AfD-Chef Gauland mit Ergebnis zufrieden

München (APA/dpa/AFP) - Der Chef der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland, hat sich am Sonntag zufrieden mit dem Wahlergebnis seiner Partei im süddeutschen Bundesland Bayern gezeigt. Er machte zugleich den Anspruch seiner Partei deutlich, mittel- bis langfristig zu regieren. Dazu müsse man aber noch zulegen. Die Partei zog zum ersten Mal in den Landtag in München ein.

Mit den Freien Wählern gebe es aber in Bayern eine starke konservative Konkurrenz, machte Gauland am Sonntagabend mit Blick auf die ARD-Prognose deutlich. Auch der bayerische AfD-Vorsitzende Martin Sichert zeigte sich zufrieden. „Die Prognose ist eine gute Basis; mal schauen, was noch kommt. Sie ist eine gute Basis für die Arbeit im Parlament“, sagte Sichert in München. Bei Landtagswahlen habe seine Partei immer etwas schlechter abgeschnitten als bei der deutschen Bundestagswahl.

Bei der Landtagswahl in Bayern hatte die bisher allein regierende CSU am Sonntag Prognosen zufolge die absolute Mehrheit einer ersten Hochrechnung zufolge deutlich verfehlt. Der ARD/ZDF-Erhebung zufolge kamen die Christsozialen auf 35,3 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 18,5 Prozent und den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Die AfD erreichte 10,9 Prozent, die SPD rutschte auf 9,9 Prozent ab, die FDP könnte demnach mit 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen, während die Linke scheitert.