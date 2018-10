Feldener Bergsteiger auf 2.300 Meter Höhe in Friaul gerettet

Udine (APA) - Ein Feldener Bergsteiger, der mit einer Alpinistengruppe auf dem südlichen Hand der Kellerspitzen in den Karnischen Alpen (Provinz Udine) kletterte, ist am Samstag gestürzt und nach einer Bergungsaktion von einem Hubschrauber aus 2.300 Meter Höhe gerettet worden. An dem Einsatz beteiligten sich ein Helikopter aus Udine sowie Rettungseinheiten aus Tolmezzo.

Die Kärntner Alpinistengruppe war auf einer besonders steilen Strecke unterwegs, als der 31-jährige Feldener zehn Meter in die Tiefe stürzte. Der angeseilte Alpinist prallte gegen eine Felswand und zog sich eine Fraktur der Unterarmknochen zu, berichteten italienische Medien am Sonntag. Die Freunde alarmierten die Polizei in Thörl Maglern, die ihrerseits die Rettung in Udine einschaltete.

Die Retter brauchten Zeit, um vom Hubschrauber aus die Alpinistengruppe zu lokalisieren und den Verletzten zu bergen. Wegen der steilen Wand musste der Hubschrauber-Pilot mehrere Versuche unternehmen, bevor der Feldener geborgen werden konnte. Der Verletzte kehrte nach Kärnten zur medizinischen Behandlung zurück.