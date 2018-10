Bayern-Wahl - CSU-Chef Seehofer will weiter Verantwortung wahrnehmen

München (APA/dpa) - Deutschlands Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Bayern in allen Ämtern bleiben. „Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen“, antwortete er am Sonntagabend auf die Frage, was das Wahlergebnis für ihn persönlich bedeute.

Seehofer sagte: „Das ist kein gutes Ergebnis, da gibt es nichts zu deuteln.“ Auf der anderen Seite haben die Christsozialen den klaren Auftrag, die Regierung zu bilden.

Zudem kündigte er eine sorgfältige Aufarbeitung der Wahlpleite an. „Natürlich wird es in den nächsten Wochen auch darauf ankommen, genau aufzuarbeiten, woran das Ergebnis liegt“, sagte der deutsche Innenminister. Danach seien dann auch Konsequenzen zu ziehen, sagte er ohne genaue Angaben zu machen.

Seehofer sprach Ministerpräsident Markus Söder für den Einsatz im Wahlkampf besonderen Dank aus. Zwischen beiden hatte es während des Wahlkampfes immer wieder Differenzen gegeben.