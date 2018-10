Bayern-Wahl - FDP-Chef Lindner erfreut über gewachsenen Zuspruch

München /Berlin (APA/AFP) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich erfreut über den gewachsenen Zuspruch für die FDP in Bayern nach Jahren der außerparlamentarischen Opposition gezeigt. Bayern sei ein „schwieriges Pflaster“ für die FDP, sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD. Den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge könnte die FDP mit 5,0 bis 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen.

Lindner sagte, erst am Ende des Tages werde feststehen, ob die Freien Demokraten wieder in den bayerischen Landtag einziehen könnten. Falls die FDP den Sprung ins Parlament schaffen sollte, sei dies das Verdienst aller FDP-Wahlkämpfer unter FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen.