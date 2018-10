Bayern-Wahl - Seehofer: Können gern über Personalwechsel diskutieren

München /Berlin (APA/dpa) - Der Chef der bayerischen Christsozialen (CSU), Horst Seehofer ist nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern bereit zu einer Diskussion über personelle Konsequenzen. „Da können wir gerne drüber diskutieren“, sagte der deutsche Innenminister am Sonntagabend im ZDF. Er werde das jedoch nicht an diesem Abend tun.

„Natürlich habe ich als Parteivorsitzender auch Mitverantwortung für dieses Wahlergebnis.“ Darum sei klar, dass auch über ihn diskutiert werde. Für die Niederlage gebe es aber zahlreiche Gründe. Es gebe Ursachen in Berlin und welche in München. Die Position in der Zuwanderungspolitik habe man aber gemeinsam bestimmt, stellte Seehofer klar.

Die CSU müsse sich Gedanken darüber machen, warum sie in Großstädten so schwach und bei ökologischen Themen nicht überzeugend genug sei. Laut ersten Hochrechnungen stürzte die Regierungspartei im Freistaat um etwa 12 Prozentpunkte auf 35 Prozent ab.