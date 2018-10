Bayern-Wahl: CSU und SPD verlieren so, wie Grüne und AfD zulegen

München (APA/AFP) - Die bundespolitischen Koalitionspartner in Deutschland, CSU und SPD, haben bei der Landtagswahl in Bayern im nahezu gleichen Umfang Prozentpunkte verloren, wie Grüne und AfD zugelegt haben. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF am Sonntagabend betrug der zusammengerechnete Verlust von CSU und SPD etwa 22 Prozentpunkte gegenüber 2013, der Zugewinn bei Grünen und AfD gut 21 Prozentpunkte.

Die CSU verlor gegenüber der Landtagswahl von 2013 laut Hochrechnungen von ARD und ZDF gut elf Prozentpunkte und lag bei 35,6 bis 36,2 Prozent. Der Verlust der SPD betrug ebenfalls elf Prozentpunkte; sie rutscht auf 9,7 bis 9,6 Prozent ab.

Dagegen legten die Grünen um fast zehn Prozentpunkte gegenüber 2013 auf 18,1 bis 18,3 Prozent zu. Die AfD, die bei der letzten Landtagswahl nicht angetreten war, erreichte aus dem Stand rund elf Prozent und zieht nun in das 15. deutsche Landesparlament ein.

Die Freien Wähler erreichten ein Plus von gut zweieinhalb Prozentpunkten und erreichten 11,6 Prozent. Die FDP legte 1,7 bis 1,8 Prozentpunkte zu und könnte damit knapp wieder in den Landtag einziehen. Trotz Gewinnen von gut einem Prozentpunkt scheiterte die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde.