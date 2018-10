Erneut tödlicher Motorradunfall in Oberösterreich

Weyer/Rainbach (APA) - Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Weyer (Bezirk Steyr-Land) tödlich verunglückt. Der Mann kam bei einem Überholmanöver mit seinem Motorrad rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er laut Polizei noch an der Unfallstelle verstarb. Dies war der zweite tödliche Motorradunfall am Wochenende in Oberösterreich.

Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land lenkte sein Motorrad gegen 16.30 Uhr auf der Eisenstraße (B115) Richtung Weyer. Am Sozius fuhr seine 56-jährige Gattin mit. Auf der Freilandstraße zwischen Altenmarkt und Kleinreifling kam der 59-Jährige mit seinem Zweirad nach einem Überholmanöver aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz einstündiger Reanimation durch das Notarztteam des Rettungshubschraubers „Christophorus 15“ noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Ehefrau wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.

Ein weiterer tödlicher Motorradunfall hatte sich Samstagnachmittag in Rainbach am Mühlkreis (Bezirk Freistadt) ereignet. Ein 69-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf hielt sein Fahrzeug an um die weitere Route mit einem anderen Motorradfahrer zu besprechen bzw. wollte er nach einem kurzen Gespräch die Fahrbahn queren. Dabei stieß er mit dem aus Richtung Tschechien kommenden Pkw zusammen. Der Motorradlenker wurde vom Pkw erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Neben den beiden tödlichen Motorradunfällen meldete die oö. Polizei am Wochenende eine Reihe weiterer Zweiradunfällen mit insgesamt neun Verletzten.