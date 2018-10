Kurz reist zu Gesprächen mit Rutte nach Den Haag

Brüssel/Den Haag (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Montag zu Gesprächen mit seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte nach Den Haag. Dabei werden die beiden über den bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel sowie das ebenfalls in Brüssel stattfindende Asien-Europa-Treffen (ASEM) sprechen. Ein weiteres Thema soll der künftige mehrjährige Finanzrahmen der EU von 2021 bis 2027 sein.

Außerdem wollen die beiden Regierungschefs auch über Maßnahmen gegen den Klimawandel sprechen. Am Dienstag reist Kurz weiter nach Brüssel zum Sozialpartnergipfel. Beim am Mittwochabend beginnenden EU-Gipfel dürfte der im März geplante Austritt Großbritanniens aus der EU im Mittelpunkt stehen. Dabei könnte auch ein Brexit-Sondergipfel im November fixiert werden. Der ASEM-Gipfel beginnt am Donnerstagabend und endet am Freitag.