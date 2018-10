Formel 1: Arrivabene: „Vettel wird WM früher oder später gewinnen“

Trient (APA/dpa) - Trotz der vielen Enttäuschungen in dieser Saison ist Teamchef Maurizio Arrivabene fest von einem Formel-1-Titelgewinn Sebastian Vettels im Ferrari überzeugt. „Ich bin sicher, dass Sebastian Vettel die WM mit Ferrari früher oder später gewinnen wird“, sagte der 61-Jährige beim „Festival dello Sport“ der „Gazzetta dello Sport“ in Trient am Sonntag.

Vettel hat vor dem Rennen in Austin am nächsten Sonntag 67 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in den USA seinen fünften WM-Titel perfekt machen kann. Arrivabene will die kleine Hoffnung auf den WM-Titel vor dem Rennen am kommenden Wochenende dennoch nicht endgültig aufgeben. „Es ist eine Mission Impossible geworden, aber es ist noch nicht vorbei. Wir gehen in Austin nicht schon geschlagen an den Start, das muss man klar sagen“, betonte der Italiener.

Ferrari-Pilot Vettel erinnere ihn an den Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, sagte Arrivabene. „Er ist deutsch, aber im Innern sehr italienisch, er ist von klein auf mit Maranello verbunden gewesen“, sagte er über Vettel.