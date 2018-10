Bayern-Wahl - Di Maio: „In Europa naht sich ein politisches Erdbeben“

Rom/München (APA) - Italiens populistische Fünf Sterne-Bewegung, seit viereinhalb Jahren Koalitionspartner der Regierung in Rom, begrüßt das Ergebnis der Bayern-Wahl. „Nach den EU-Parlamentswahlen im Mai wird Europa ein anderes Gesicht haben“, so Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio auf Facebook.

„Ich behaupte seit jeher, dass sich auch in Europa ein politisches Erdbeben anbahnt. Die Bayern-Wahl ist nur ein Symptom, von dem, was geschehen ist. Italien ist der Vorreiter dieses Europas im Wandel. Sowie Italien Protagonist bei der EU-Gründung war, so sind wir Protagonisten bei ihrer Neugründung. Das wird das Ende der Austerität und der Beginn der Solidarität sein“, meinte Di Maio.

Di Maio begrüßte den Erfolg der Grünen. „Sie stehen außerhalb des Schemas Rechts-Links. Ihr Erfolg bezeugt, dass das Thema Umwelt immer wichtiger wird“, schrieb der italienische Vizepremier.

Die Chefin der neofaschistischen Rechtspartei „Brüder Italiens“ (Fratelli d‘Italia - FdI), Giorgia Meloni, feierte das CSU-Debakel. „Nicht einmal die Deutschen unterstützen mehr die Politik der Bundeskanzlerin Angela Merkel, obwohl sich Deutschland in diesen Jahren auf Kosten der EU-Partner bereichert hat. Wir Italiener haben den höchsten Preis von allen gezahlt. Die Bayern-Wahl ist der Auftakt des Sturms, der nach den nächsten EU-Parlamentswahlen in ganz Europa beginnen wird“, so Meloni.

Die rechtskonservative Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi hob hervor, dass die CSU trotz Stimmenverlusten weiterhin die stärkste Partei in Bayern bleibe. Der Erfolg der Grünen und lokaler Wahllisten bezeuge, dass die Bayern weiterhin an Europa glauben. Mit Ausnahme der AfD seien alle Parteien in Bayern mit Überzeugung europaorientiert. Wer mit einem Durchbruch der AfD gerechnet habe, sei enttäuscht worden. Diese komme nicht über 10,7 Prozent hinaus, so die Forza Italia in einer Presseaussendung.