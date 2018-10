Bayern-Wahl - Habeck: Erwarte kein Aus der Großen Koalition im Bund

München (APA/Reuters/AFP) - Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern am Sonntag deutliche Verluste hinnehmen müssen. Sie bleibt mit Abstand stärkste politische Kraft, verliert aber die absolute Mehrheit. Grünen-Chef Robert Habeck sagt in der ARD, er erwarte jetzt „faktisch nicht“ ein Auseinanderbrechen der Großen Koalition im Bund. Ausschließen könne er dies aber nicht.

Auf die Frage, ob die Grünen in einem solchen Fall erneut als Gesprächspartner im Bund für eine Koalition zur Verfügung stünden, sagt er: „Ehrlicherweise glaube ich, würde das nicht funktionieren.“ Wahrscheinlicher seien in einem solchen Fall Neuwahlen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagt im ARD-Morgenmagazin auf die Frage, ob die Große Koalition in Bund halten werde: „Ich habe den Eindruck, beide Partner sind schwach und jetzt nochmal geschwächt. Dann hält man sich eher aneinander fest.“ Sie wolle, dass man sich dort besinne „und eine anständige Regierungspolitik“ machen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte ebenfalls Änderungen in der Zusammenarbeit von Union und SPD im Bund: „Es wird um einen neuen Regierungsstil in der Großen Koalition geben“, sagt er im ARD-Morgenmagazin. Die SPD müsse sich zudem inhaltlich mehr um die Zukunft der Arbeitswelt im Zusammenhang mit der Digitalisierung kümmern. Das sei der Markenkern der SPD.

Der frühere CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer sprach sich indes im Falle einer Ablösung von Horst Seehofer als Parteichef für Ministerpräsident Markus Söder als Nachfolger aus. „Er kann sich den Parteivorsitz nicht nehmen lassen“, sagt Ramsauer im Deutschlandfunk. Sollte sich die Frage der Nachfolge Seehofers stellen, habe dies zudem Konsequenzen für sein Amt des Bundesinnenministers. Die Position hänge mit dem Parteivorsitz zusammen und auch umgekehrt.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kündigte einen neuen Stil in der Regierungskoalition an. „Ich bin mir sicher, dass wir Konsequenzen daraus ziehen müssen“, sagte Klingbeil am Montag im ARD-“Morgenmagazin“. Der erste Schritt sei nun, dass „wir in der Regierungsarbeit in Berlin einen neuen Stil brauchen“. Die Große Koalition habe durch ihre Art und Weise des Regierens Vertrauen verloren, fügte er hinzu.

Die SPD war bei der Wahl in Bayern am Sonntag auf 9,7 Prozent abgestürzt, ein Minus von 10,9 Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten erzielten damit ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt nach 9,8 Prozent im Jahr 2004 in Sachsen.

Die Sozialdemokraten müssten sich jetzt auf ihren „Markenkern“ soziale Gerechtigkeit zurückbesinnen, mahnte Klingbeil. Es werde in den kommenden Jahren darum gehen, die „soziale Demokratie“ zu verteidigen, „auch gegen die Widerstände, die da sind“, sagte der Generalsekretär mit Verweis auf die AfD. Das Thema der Zukunft sei, wie sich der Sozialstaat im Zuge der Digitalisierung weiterentwickle, fügte er hinzu. Die SPD befinde sich derzeit in einer Umbruchphase.

Auf die Regierungsarbeit angesprochen sagte Klingbeil, die Große Koalition sei „sehr stark belastet“. Es habe sich als „schwierig“ erwiesen, neben der Regierungsarbeit als Partei sichtbar zu bleiben. „Darum wird es jetzt um einen neuen Regierungsstil in der Koalition gehen“, sagte der SPD-Politiker. „Wir liegen jetzt vor sehr entscheidenden Monaten in der Großen Koalition..“