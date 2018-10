Die Jagd nach dem Teufel: Martin Kolozs‘ „Auf staubiger Straße“

Wien (APA) - Die Jagd nach einem Teufel, der Kinder tötet, steht im Zentrum des neuen Romans des Tiroler Autors Martin Kolozs. Der 1978 in Graz geborene Autor stieß auf einer Südamerika-Reise auf die wahre Geschichte des untergetauchten Serienmörders Pedro Alonso Lopez, bekannt als „Monster der Anden“, und heftet sich in seinem dialogstarken Krimi „Auf staubiger Straße“ an seine Fersen.

Der hartgesottene Kriminalpolizist Guzman, der schwer an seiner Vergangenheit trägt und den Glauben an das Gute im Menschen verloren hat, ermittelt in einem gottverlassenen Dorf in einer abgelegenen Region Argentiniens im Fall eines Buben, der gewaltsam zu Tode kam. Die Dorfbewohner sind sicher: Der Teufel hat das Kind geholt - wie die anderen Kinder vor ihm. Das Verschwinden der Kinder fand zur Verbitterung der Bevölkerung bei den Behörden bisher kein Gehör. Doch Guzman, von der Höhenkrankheit Soroche gezeichnet, macht sich beharrlich an die Arbeit.

Über viele Dialoge, die der in Innsbruck aufgewachsene Autor zur Figurencharakterisierung nützt, entwickelt Kolozs seine Geschichte, schildert in nüchterner Sprache die bescheidenen Lebensverhältnisse der Menschen, die karge Landschaft, die Perspektivlosigkeit der Jugend und die Hoffnungslosigkeit der Älteren. Wie der Staub der einsamen Schotterpisten allem anhaftet, sind seine Figuren durchdrungen von althergebrachten Lebens-, Denk- und Glaubensweisen.

Doch auch in diese Abgeschiedenheit brechen die Versuchungen der modernen Gegenwart ein, wecken dort mehr als nur ein Monster. Kursiv gesetzt erhält der Leser Einblicke in die Gedanken des Mörders, der sich als Werkzeug begreift, denn man muss „den Teufel aus der Hölle lassen, um die Kinder Gottes in die schützenden Arme des Vaters zu treiben“. Selbst in banalen Vorgängen scheint das Böse zu lauern, eine Qualität des mit 132 Seiten leider doch recht schmal geratenen Romans, der zudem recht abrupt endet.

(S E R V I C E - Martin Kolozs: „Auf staubiger Straße“, Verlag Sonderzahl, 132 Seiten, 16 Euro. Lesungen: 19. Oktober, 19 Uhr, Ortner Bücher, Tigergasse 19 G, 1080 Wien; 23. Oktober, 20.30 Uhr, Kultur Cafe Kriemhild im Rahmen der 14. Wiener Kriminacht)